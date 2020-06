RDC : la répression des médias s’accélère dans la province de la Mongala

ActualitésReporters sans frontières (RSF) est vivement préoccupée par le harcèlement contre les médias d’une province au nord de la République Démocratique du Congo (RDC) et demande instamment aux plus hautes autorités de l’État d’intervenir afin que les médias puissent travailler librement et conformément aux promesses effectuées dans ce domaine. La répression s’intensifie pour les professionnels de l’information dans la province de la Mongala, au nord-ouest de la RDC.