« Affaire Kamerhe » en RD Congo : Étape majeure ou procès politique ?

Click to expand Image Vital Kamerhe lors de la première audience de son procès à Makala, la prison centrale de Kinshasa, le 11 mai 2020. © 2020 Nana Mbala/Radio Okapi Le moment était exceptionnel, jamais vu dans l’histoire de la République démocratique du Congo et pourtant, pendant que le juge rendait son verdict le 20 juin, Vital Kamerhe a eu un sourire moqueur. À travers le pays et dans le monde entier, les Congolais suivaient l’audience en direct sur leur écran. Kamerhe, directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, l’une des figures politiques les plus puissantes de l’histoire…