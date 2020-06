CPI : Des pays membres réaffirment leur soutien à la Cour

Le siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. © 2018 Marina Riera/Human Rights Watch (New York) – De nombreux États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) viennent de démontrer leur soutien au travail crucial de ce tribunal, et au maintien de son indépendance vis-à-vis de pressions politiques, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Le 23 juin 2020, un regroupement transrégional de 67 pays membres de la CPI a rendu publique une déclaration conjointe en réponse au décret présidentiel du 11 juin de l'administration américaine…