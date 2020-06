Iran : La loi sur la protection des enfants est bienvenue mais insuffisante

Click to expand Image Trois jeunes filles iraniennes, photographiées à Salakh, un village de la petite île de Qeshm qui est située dans le golfe Persique, au sud du pays. © 2015 Eric Lafforgue/Corbis via Getty Images Trois jeunes filles iraniennes, photographiées à Salakh, un village de la petite île de Qeshm qui est située dans le golfe Persique, au sud du pays. © 2015 Eric Lafforgue/Corbis via Getty Images (Beyrouth, le 23 juin 2020) – La nouvelle loi sur la protection des enfants et adolescents en Iran est un petit pas en avant, sans toutefois intégrer les réformes fondamentales qui…