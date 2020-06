Burundi : Peur et répression dans la réponse au Covid-19

Click to expand Image Une électrice tient sa carte d’identité dans sa bouche alors qu’elle se lave les mains avant de voter pour l’élection présidentielle, à Giheta, dans la province de Gitega, au Burundi, le 20 mai 2020. © Berthier Mugiraneza/AP Photo (Nairobi) – Le gouvernement du Burundi ne communique pas d’informations factuelles concernant la pandémie de Covid-19 et empêche les médecins et les infirmiers de réagir de manière adéquate. La réponse du gouvernement alimente la peur et les rumeurs sur la propagation de la maladie. Les dirigeants du Burundi devraient garantir à la population…