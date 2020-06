Nations unies. Les enfants pris dans la guerre ne doivent jamais servir de monnaie d’échange politique

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit réparer au plus vite son mécanisme de surveillance et d’information sur les enfants impactés par les conflits armés, qui met en plus grand danger encore certaines des personnes les plus vulnérables en cédant à des sensibilités politiques, a déclaré Amnesty International en amont d’un débat ouvert sur le sujet qui se tiendra le 23 juin 2020.