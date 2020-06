Joe Biden hanté par des votes controversés durant sa carrière au sénat

La pression augmente sur le candidat démocrate Joe Biden pour qu’il adopte des politiques plus progressistes en réponse à la pandémie de coronavirus, au chômage massif et aux protestations généralisées contre les inégalités raciales qui ont radicalement changé la course à la Maison Blanche. De plus en plus, les militants démocrates de gauche, impatients face aux positions modérées de Biden, exigent un programme avec des changements transformationnels pour dynamiser les électeurs minoritaires...