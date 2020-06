Kenya: augmentation de la violence contre les femmes

Au Kenya le couvre-feu et les restrictions dus au coronavirus ont entraîné une augmentation de la violence contre les femmes, selon des agents de santé. Un groupe qui travaille sur la prévention du VIH et la santé reproductive, affirme que l'insécurité économique met à rude épreuve les familles et expose certaines femmes a la violence de leur mari.