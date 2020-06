États-Unis. Il faut mettre fin aux violences policières illégales contre les manifestations du mouvement Black Lives Matter

À travers les États-Unis, les forces de police se sont livrées à des violations graves et généralisées des droits humains des manifestant·e·s dénonçant l’homicide illégal de personnes noires et réclamant une réforme de la police, a déclaré Amnesty International le 23 juin 2020, à l’occasion du lancement d’une carte interactive des cas de violences policières et d’une nouvelle campagne appelant à des changements systémiques en matière de maintien de l’ordre.

