Barrage sur le Nil: une source de vives tensions régionales

Le grand barrage de la Renaissance que l’Ethiopie Cons-truit sur le Nil bleu est aussi la source de vives tensions régionales. Dans sa réunion hier le Conseil de sécurité. Ce dernier a appelé l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan "à travailler ensemble” pour trouver une solution. Les négociations, commencées depuis des mois, sous l’égide des Etats-Unis et de la Banque mondiale piétinent et per-sonne ne souhaite une guerre de l’eau vitale pour ces trois pays. Ou se situent les...