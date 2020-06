L'épidémie du coronavirus empire au Bénin

Au Bénin , l'épidémie du coronavirus est entrée dans une phase bien plus sérieuse. Les cas de contamination se comptent par centaine et le nombre de décès a triplé en moins de cinq jours. Certains pensent que le gouvernement a eu tort de lever le cordon sanitaire et de permettre l'ouverture des lieux de culte, des bars et restaurants.