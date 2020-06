Tueries sans relâche dans la province de l’Ituri en RD Congo

Click to expand Image Une victime congolaise de violences ethniques se repose dans un service de l’hôpital général de Bunia, dans la province de l’Ituri, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 25 juin 2019. © 2019 Reuters/Olivia Acland C’était un raid de nuit. Des combattants présumés d’une milice Lendu ont attaqué Loda, un village situé à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, capitale provinciale de l’Ituri, le 17 juin. Ils ont tué six personnes, dont au moins deux enfants, par balle et à coups de machettes. Toutes les victimes étaient d’origine ethnique Hema. Une…