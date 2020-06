États-Unis : Aborder l’héritage de l'esclavage lors de «Juneteenth»

Click to expand Image Un manifestant à genoux lève les bras, face à des policiers devant la Maison Blanche à Washington, le 31 mai 2020, six jours après le meurtre du Noir américain George Floyd par un policier à Minneapolis le 25 mai. Cet incident a déclenché une vague de manifestations à travers le pays. © 2020 Samuel Corum/AFP via Getty Images (Washington, le 18 juin 2020) - À l’occasion de « Juneteenth » (19 juin), qui célèbre une déclaration ayant aboli l'esclavage au Texas le 19 juin 1865, les autorités américaines au niveau national et régional devraient soutenir des réformes législatives…

