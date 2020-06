Vietnam : Durcissement de la répression de la dissidence pacifique

Click to expand Image (En haut) Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy, et Le Huu Minh Tuan. (En bas) Pham Chi Thanh, Tran Duc Thach, et Dinh Thi Thu Thuy. © Privé (New York, le 19 juin 2020) - Le gouvernement vietnamien est en train d’intensifier sa répression contre les activistes des droits humains et les dissidents avant le 13ème congrès du Parti communiste qui doit se tenir en janvier 2021, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités ont arrêté et condamné de nombreuses personnes pour crimes politiques entre fin 2019 et juin 2020. Les autorités de diverses régions ont arrêté…