La pandémie du coronavirus continue de progresser dans le monde

La pandémie de Covid-19 continue de progresser dans le monde. L’université John Hopkins de Baltimore, dans l’Etat du Maryland, dénombre à ce jour, plus de 8 millions 500 mille cas confirmés et plus de 450 000 morts de cette maladie causée par le nouveau coronavirus. Malgré tout, les pays poursuivent le déconfinement dans le but de relancer leurs économies.