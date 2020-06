Nouvelle manifestation monstre sur la place de l’indépendance de Bamako

Au Mali, Plusieurs dizaines de milliers de manifestants ont afflué sur la place de l’indépendance, avec des vuvuzelas, et sur des banderoles et des calicots : « IBK dégage », « la dictature ne passera pas ». De nombreux manifestants s’etaient emmitouflés dans la drapeau national pour répondre à l'appel du M5 RFP et de l'imam Mahamoud Dicko exigeant la démission du président Ibrahim Boubacar Keita. Deux envoyés de la CEDEAO dépêchés à Bamako avant cette manifestation n'ont...