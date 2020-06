Burundi. Le président Évariste Ndayishimiye doit saisir l’opportunité qui s’offre à lui de fixer un programme de réformes

La prise de fonctions d’Évariste Ndayishimiye, le nouveau président du Burundi, offre l’occasion de rétablir le respect des droits humains dans le pays en libérant l’espace civique et en mettant fin aux crimes de droit international et aux violations des droits humains commis par les services de sécurité et par les Imbonerakure, la branche jeunesse du parti au pouvoir, a déclaré Amnesty International le 18 juin.