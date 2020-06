L'insécurité alimentaire menace les ménages de la banlieue de Dakar

Au Sénégal, les personnes vulnérables qui vivent souvent d'activités informelles sont plus que jamais menacées par l'insécurité alimentaire en cette période de pandémie. Dans la banlieue de Dakar, la situation économique et sociale est critique avec peu d'activités et une répartition de l'aide alimentaire qui ne satisfait pas les nombreuses familles impactées par la covid19.