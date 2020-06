RSF dénonce un projet de régulation de la presse orwellien au Cachemire indien

ActualitésDans une texte récemment rendu public, l’administration de la région du Cachemire, dirigée depuis New Delhi, s’octroie le droit de harceler juridiquement et économiquement journalistes et médias qui publieraient des contenus jugés dérangeants. Reporters sans frontières (RSF) exige l’abandon immédiat de ce projet de législation qui confine à la censure préalable. “Promouvoir une image spontanément positive du gouvernement”...