Chine : Renoncer au projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong

Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (ANP) chinoise, prononce un discours au Grand Palais du Peuple à Pékin, le 25 mai 2020. © 2020 Roman Pilipey via AP (New York, le 17 juin 2020) – Le gouvernement chinois devrait abandonner son projet de loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, car ce projet représente une attaque dévastatrice contre les droits humains, ont plaidé conjointement plus de 86 organisations de la société civile dans une lettre adressée le 16 juin à Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée nationale…