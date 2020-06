Le coût de la vie devient de plus en plus cher pour les Tchadiens

Au Tchad, le coût de la vie devient de plus en plus cher pendant cette période de crise sanitaire du nouveau coronavirus. Pour juguler la crise alimentaire, le gouvernement a décidé de plafonner les prix de vente des produits alimentaires de première nécessité dans la ville de N’Djamena pour une période de six mois. Une mesure qui n’est toutefois pas respectée par les commerçants. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N’Djamena.