RSF dénonce une dégradation flagrante de la liberté de la presse en Algérie

ActualitésLes journalistes algériens subissent un harcèlement judiciaire de plus en plus visible. Reporters sans frontières dénonce la répression accrue de la liberté de la presse dans le pays et appelle les autorités à cesser d’instrumentaliser la justice pour museler les médias. En dépit de l’épidémie de coronavirus, la répression s’accentue contre les journalistes indépendants et les blogueurs algériens.