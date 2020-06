Mettre fin à la violence et au harcèlement au travail

(New York) – Les gouvernements devraient donner la priorité à la ratification de la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) sur la violence et le harcèlement, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public aujourd’hui, à la veille du premier anniversaire de la Convention. Ce traité historique, adopté le 21 juin 2019 par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs membres de l’OIT, établit des normes juridiques internationales pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement au travail. Le rapport de 31 pages, intitulé « Dignity and Safety at Work:…