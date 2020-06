Carnet de santé: la médecine traditionnelle africaine

Cette semaine dans Carnet de Santé nous parlons de la médecine traditionnelle. L'OMS définit la médecine traditionnelle comme la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur les théories, croyances et expériences propres à une culture, entre autres pour prévenir, traiter et guérir des maladies physiques et mentales. Connaissez-vous un traitement traditionnel ou une plante médicinale de chez vous qui est efficace pour soigner une maladie spécifique?