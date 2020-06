Les applications de traçage des contacts de Bahreïn, du Koweït et de la Norvège figurent parmi les plus dangereuses pour le droit au respect de la vie privée

Bahreïn, le Koweït et la Norvège ont déployé certaines des applications de traçage des contacts liées au COVID-19 les plus intrusives au monde, qui mettent en danger le droit au respect de la vie privée et la sécurité de centaines de milliers de personnes, révèle une enquête menée par Amnesty International.