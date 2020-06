Libye : Des possibles crimes de guerre commis à Tripoli

Les Forces armées arabes libyennes (FAAL) devraient enquêter d'urgence sur des éléments de preuve montrant que des combattants qui leur sont affiliés ont apparemment commis des exécutions sommaires et des tortures, et profané des cadavres en Libye, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Des enregistrements de ces attaques imputables aux FAAL, un groupe armé qui est sous le commandement du…