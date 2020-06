Irak : Un besoin urgent de protéger la liberté d’expression

Click to expand Image Une femme irakienne tient une affiche lors d’une manifestation anti-gouvernementale à Bagdad en février 2020. Il y est inscrit : « Le stylo est notre arme, le livre notre bouclier et la pensée notre pouvoir ». ©2020 Reuters/Thaier al-Sudani La flambée des violations du droit à la liberté d’expression durant les manifestations de grande ampleur tenues en Irak à la fin du mandat du précédent gouvernement et pendant la pandémie de Covid-19 met en évidence la nécessité, pour le nouveau gouvernement, de réviser certaines lois, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport…