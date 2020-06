La France assiste à un réveil public sur la question de la violence policière et du profilage racial

Comme de nombreux pays, la France assiste à un réveil public sur la question de la violence policière et du profilage racial, déclenchée par la mort ici aux États-Unis de George Floyd. Dans le nord de Paris, un groupe d'experts judiciaires et d'activistes travaillent avec des jeunes issus des minorités, leur enseigne leurs droits et comment interagir avec la police et les communautés dans lesquelles ils vivent. De Paris, le reportage de Lisa Bryant repris ici par Yacouba Ouedraogo