La formation du gouvernement Boubou Cisse 2 toujours en attente

Au Mali, on attend toujours la formation du gouvernement Boubou Cisse 2. Ce dernier qui a démissionné en fin de semaine a été immédiatement reconduit à ses fonctions. De son côté, le Mouvement du 5 juin - rassemblement de partis politiques et d’associations - appelle à une nouvelle manifestation le vendredi, toujours pour exiger la démission du président IBK et son régime.