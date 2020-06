Coronavirus: un kit de test rapide déployé au Ghana

Dans la lutte contre le nouveau coronavirus en Afrique, le Ghana a décidé de prendre les choses en mains. “INCAS Diagnostics” est un laboratoire qui a développé un kit de test rapide et bon marché pour le COVID-19. S'il est approuvé par la FDA le mois prochain, ce kit complétera une application de suivi développée par le même laboratoire, qui pourrait aider les autorités sanitaires à effectuer plus de tests et à alléger les restrictions liées à la pandémie.