Des assaillants tuent 20 soldats et plus de 40 civils dans l'État de Borno

Au moins 20 soldats et plus de 40 civils ont été tués lors de deux attaques dans l'État de Borno, dans le nord-est du Pays. Des résidents affirment que des militants armés d'armes lourdes, dont des lance-roquettes, sont arrivés dans la ville de Monguno samedi et ont envahi les forces gouvernementales déployées sur place