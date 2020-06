Protéger les civils contre les armes explosives

Un homme contemple les décombres d'un bâtiment en grande partie détruit lors d'une frappe aérienne meurtrière menée à Sanaa, au Yémen, le 7 mai 2018. © 2018 Hani Mohammed/AP Photo (Washington, le 2 juin 2020) – Les pays devraient répondre à l'appel du Secrétaire général des Nations Unies en faveur d'une nouvelle déclaration politique visant à protéger les civils contre les bombardements et les tirs d'artillerie sur des villes et des villages, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch, en publiant un rapport sur le sujet en collaboration avec l'International Human…