Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient défendre la CPI

Click to expand Image Le siège de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. © 2018 Marina Riera Rodoreda/Human Rights Watch Des sanctions sont censées être prises contre les auteurs de violations des droits humains, et non pas contre les personnes qui cherchent à traduire en justice les individus responsables des pires violations, lesquelles constituent de graves crimes internationaux. Et pourtant, l’administration des États-Unis a intensifié son offensive sans précédent contre la Cour pénale internationale (CPI). Le 11 juin, le président Trump a signé un décret présidentiel…