Niger : Une vidéo montre des soldats en train de tuer des hommes blessés

Click to expand Image Une vue aérienne de Diffa, dans le sud-est du Niger, où la hausse des attaques de Boko Haram a provoqué une riposte des troupes nigériennes en mai 2020. © 2020 REUTERS/Joe Penney Une vidéo filmée au Niger montre des soldats du gouvernement dans un véhicule militaire écrasant et tuant deux combattants présumés de Boko Haram qui semblaient non armés et blessés, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. L’incident, que le gouvernement nigérien a confirmé s’être déroulé dans le pays, s’est produit lors d’une opération militaire contre Boko Haram le 11 mai 2020, au sud…