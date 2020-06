Cameroun : Enquêter sur l’utilisation du Fonds de solidarité pour la santé

Click to expand Image Un panneau situé à l’entrée du Centre de gestion d’incident de Covid-19 à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest au Cameroun, en juin 2020. ©2020 Privé (Nairobi) – Le gouvernement du Cameroun devrait publier immédiatement les informations pertinentes sur les recettes, les dépenses et la gestion de son Fonds de solidarité pour la santé, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les établissements de santé du Cameroun ont versé des contributions obligatoires à ce fonds d’urgence pendant plus de 25 ans. Le gouvernement devrait également débloquer de l’argent provenant…