Turquie : la journaliste Müyesser Yildiz incarcérée

ActualitésMüyesser Yildiz, directrice de l’information du site OdaTV, a été incarcérée le 12 juin pour “divulgation d’information confidentielle”. Reporters sans frontières (RSF) appelle à sa libération immédiate et demande aux autorités turques de mettre fin aux entraves à la liberté d’informer. Interpellée à son domicile et placée en garde à vue le matin du 8 juin à Ankara, capitale de la Turquie, pour “espionnage à but politique ou militaire”, la journaliste Müyesser Yildiz