Afrique australe. Le COVID-19 met les personnes albinos particulièrement en danger

Il faut que les États d’Afrique australe assurent la protection et veillent au bien-être des personnes albinos, qui sont de plus en plus en danger dans le contexte de la pandémie de COVID-19 car les mesures de confinement prises dans toute la région entravent l’accès aux établissements de soins et aux centres de traitement des cancers de la peau, ainsi qu’à la crème solaire, produit vital pour ces personnes, a déclaré Amnesty International le 12 juin 2020, à la veille de la Journée mondiale de sensibilisation à l’albinisme.