La France devrait cesser d’exporter des armes à l’Arabie Saoudite et à l’Égypte

Des chars Leclerc fabriqués en France déployés près d'Aden (Yémen) le 3 août 2015, durant une opération militaire contre des rebelles chiites hutis et leurs alliés. © 2015 Saleh Al-Obeidi/AFP La semaine dernière, le gouvernement français a publié son dernier rapport au Parlement sur ses exportations d'armes, décrivant ses ventes et transferts d'armes en 2019. Après le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont les pays qui ont reçu le plus d'armes françaises en 2019 – pour des montants respectifs d'1,4 milliard et de 1,029 milliard d'euros. Mais fournir des armes…