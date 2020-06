Covid-19 en RD Congo : Les travailleurs des mines en danger

Click to expand Image Des installations d’hébergement bondées pour les travailleurs confinés dans une mine de cuivre/cobalt en République démocratique du Congo en mai 2020, pendant la pandémie de Covid-19. Certains travailleurs sont confinés depuis plus de deux mois. © 2020 Privé (Lubumbashi) – Les multinationales d’extraction de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo devraient prendre des mesures immédiates pour protéger les droits de milliers de travailleurs congolais pendant la pandémie de Covid-19, a déclaré aujourd’hui un groupe de 11 organisations internationales…