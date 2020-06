Dix ans après "son" Mondial, bilan mitigé pour le foot sud-africain

Concert de vuvuzelas, but de Tshabalala et partout "Waka Waka": ainsi débutait la première Coupe du monde de foot sur le continent africain, le 11 juin 2010. Dix ans plus tard, l'héritage de la compétition est contrasté en Afrique du Sud