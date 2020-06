Niger : une journaliste en détention sur plainte du fils du président de la République

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce une arrestation illégale et demande la libération immédiate d’une journaliste-blogueuse influente, interpellée hier et toujours détenue après une plainte en diffamation du fils du président de la République.La journaliste et blogueuse Samira Samou suivie par plus de 38 000 personnes sur sa