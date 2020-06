Des secouristes nigérians sur les lieux d'une attaque djihadiste

Les secouristes récupèrent les corps et les habitants retournent sur les lieux après une attaque djihadiste contre le village nigérian isolé de Felo qui a fait au moins 69 morts. Le nord-est du Nigeria a été ravagé par une insurrection islamiste qui a duré une décennie et qui a fait au moins 36 000 morts et déplacé quelque 2 millions de personnes.