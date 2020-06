Bahreïn : Nabeel Rajab libéré mais condamné au silence

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime son soulagement de voir l’un des prisonniers les plus emblématiques du Bahreïn, le blogueur Nabeel Rajab, libéré, mais rappelle que sa liberté est incomplète car il n’a toujours pas le droit de s’exprimer publiquement. Onze autres journalistes sont par ailleurs toujours derrière les barreaux. RSF appelle à leur libération immédiate.Le blogueur et président du Bahrain Center for Human Rights Nabeel Rajab a été libéré le 9 juin, quelques jours avant le quatrième anniversaire de sa détention, qui avait commencé le 13 juin