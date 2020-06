Cameroun : Garantir l’indépendance de l’enquête sur la mort d’un journaliste

Le gouvernement camerounais devrait veiller à ce que l’enquête sur la disparition forcée et la mort en détention militaire d’un journaliste soit indépendante, efficace, approfondie et impartiale, ont conjointement déclaré aujourd’hui quatre organisations camerounaises et six organisations internationales.