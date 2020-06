Affaire George Floyd: des policiers tentent de renouer la confiance avec les Noirs

Aux Etats-Unis, la mort de George Floyd et les manifestations de protestation qui s’en sont suivis font réagir les policiers. Ils utilisent depuis plusieurs jours, le « genou à terre », un symbole pour montrer leur humilité et leur regret pour la mort du Noir américain de 46 ans. Dans le comté de Prince William en Virginie, le bureau du shérif veut aller plus loin en renforçant la formation de son personnel sur les questions raciales et de diversité.