Jean Felix Mwema, entrepreneur social et titulaire d'un Master en paix

Jean Felix Mwema est fondateur et directeur exécutif de Buswe Institute. Titulaire d'un Master en paix, leadership et gouvernance et d'une licence en sciences de l'information et de la communication, cet entrepreneur social, c’est comme ça qu’il se définit, est un activiste qui lutte pour l’éveil des consciences en RDC. Récipiendaire, entre autres, de la bourse Yali Mandela Washington Fellowship des jeunes leaders africains en 2015, Jean Felix Mwema mobilise ses compatriotes...