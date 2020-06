Cinéma: face au coronavirus, Nollywood passe au virtuel

Au Nigeria, plus de trois mois après l’apparition du premier cas de Covid-19, Nollywood, la production cinématographique locale et l'industrie du divertissement ont été complétement bouleversés. Les salles de cinéma sont désertées par peur du virus, alors les artistes et le public se tournent vers le virtuel, opérant un changement majeur dans les habitudes du 7ème art.