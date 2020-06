Ai Weiwei, partenaire de HRW dans un projet d'activisme artistique

Click to expand Image Des masques faciaux créés par l’artiste chinois Ai Weiwei, dont les illustrations symbolisent des thèmes comme la répression (menottes) ou l’esprit de résistance (un certain doigt levé). Les bénéfices issus de leur vente aideront à financer le travail de HRW et de deux autres ONG dans le contexte du Covid-19. © 2020 Ai Weiwei Ai Weiwei, le célèbre artiste et activiste chinois, est réputé pour sa créativité qui dérange les autorités dans son pays. Son activisme a commencé à être médiatisé lorsqu’il a conçu un projet pour commémorer les milliers d'enfants décédés lors…