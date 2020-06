Les autorités nigérianes doivent répondre à l’appel #JusticeForUwa

Click to expand Image Manifestation contre les violences sexuelles a l’égard des femmes et des filles au Nigeria, le 1er juin 2020. © 2020 Twitter @miz_philz Le 28 mai, Uwaila (« Uwa ») Vera Omozuwa, une étudiante en microbiologie de 22 ans à l'Université du Bénin, dans l'État d'Edo dans le sud-ouest du Nigeria, a été violée et brutalement agressée alors qu’elle s’était rendue à une église pour y étudier (son université étant fermée), selon la Commission nationale des droits humains.une étudiante en microbiologie de 22 ans à l'Université du Bénin, dans l'État d'Edo dans le sud-ouest du…