Djibouti : deux journalistes arrêtés dont le correspondant de RSF

ActualitésReporters sans frontières (RSF) dénonce avec le plus grande fermeté l’arrestation de deux journalistes de La Voix de Djibouti, dont l’un est également correspondant de notre organisation, et demande leur libération sans condition.Kassim Nouh Abar et Mohamed Ibrahim Wais, correspondants de La Voix de Djibouti (LVD), le seul média libre, de ce petit pays situé dans la corne